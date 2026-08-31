SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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31.08.2026 10:02:22
TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier bei 25.42 EUR. Bei einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.934 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 281.86 EUR, da sich der Wert einer SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie am 28.08.2026 auf 71.65 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 181.86 Prozent.
Am Markt war SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) jüngst 1.37 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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