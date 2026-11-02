TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren eingefahren

Am 02.11.2023 wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18.28 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investierten, hätten nun 5.470 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 278.72 EUR, da sich der Wert einer SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie am 30.10.2026 auf 50.95 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 178.72 Prozent.

Am Markt war SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) jüngst 973.93 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch