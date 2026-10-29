TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das SMA Solar-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 56.60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 176.678 SMA Solar-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 49.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’745.58 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12.54 Prozent verringert.

SMA Solar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.72 Mrd. Euro gelistet. Am 27.06.2008 wurden SMA Solar-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines SMA Solar-Anteils bei 48.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch