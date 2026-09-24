TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen

Am 24.09.2025 wurde die SMA Solar-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20.94 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SMA Solar-Aktie investiert, befänden sich nun 4.776 SMA Solar-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 58.45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 279.13 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 179.13 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte SMA Solar einen Börsenwert von 2.15 Mrd. Euro. SMA Solar-Papiere wurden am 27.06.2008 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Anteils auf 48.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch