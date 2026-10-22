SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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22.10.2026 10:02:03
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen SMA Solar-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 22.10.2025 wurden SMA Solar-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22.18 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 45.086 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’407.57 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 21.10.2026 auf 53.40 EUR belief. Mit einer Performance von +140.76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für SMA Solar eine Börsenbewertung in Höhe von 1.79 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der SMA Solar-Aktie lag damals bei 48.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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