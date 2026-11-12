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|SMA Solar-Performance im Blick
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12.11.2026 10:02:04
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen SMA Solar-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit SMA Solar-Anteilen statt. Der Schlusskurs des SMA Solar-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21.29 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 46.970 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’265.85 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 11.11.2026 auf 48.24 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 126.59 Prozent zugenommen.
Der SMA Solar-Wert an der Börse wurde auf 1.66 Mrd. Euro beziffert. Die SMA Solar-Aktie wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des SMA Solar-Papiers lag damals bei 48.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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