Am 17.11.2023 wurden Siltronic-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 86.15 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.161 Siltronic-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Siltronic-Papiers auf 53.85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62.51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37.49 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Siltronic belief sich zuletzt auf 1.82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch