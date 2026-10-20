Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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20.10.2026 10:02:12
TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren Siltronic-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Siltronic-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 78.45 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Siltronic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 127.470 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’483.11 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Papiers am 19.10.2026 auf 66.55 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 15.17 Prozent.
Siltronic wurde am Markt mit 2.17 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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