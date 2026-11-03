TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Siltronic-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30.65 EUR wert. Bei einem Siltronic-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32.632 Siltronic-Aktien. Die gehaltenen Siltronic-Aktien wären am 02.11.2026 1’925.27 EUR wert, da der Schlussstand 59.00 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 92.53 Prozent erhöht.

Siltronic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.92 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch