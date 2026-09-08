TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das Siltronic-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Siltronic-Anteile betrug an diesem Tag 23.64 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 423.012 Siltronic-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 33’756.35 EUR, da sich der Wert einer Siltronic-Aktie am 07.09.2026 auf 79.80 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 237.56 Prozent gleich.

Siltronic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch