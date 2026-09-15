Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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15.09.2026 10:02:07
TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siltronic-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Siltronic-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 36.20 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Siltronic-Aktie investierten, hätten nun 2.762 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 68.00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 187.85 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 187.85 EUR, was einer positiven Performance von 87.85 Prozent entspricht.
Alle Siltronic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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