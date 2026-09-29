Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Siltronic-Investmentbeispiel
|
29.09.2026 10:02:12
TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 5 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Siltronic-Aktie Investoren gebracht.
Am 29.09.2021 wurde das Siltronic-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 137.45 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Siltronic-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72.754 Siltronic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 71.85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’227.36 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 47.73 Prozent.
Zuletzt verbuchte Siltronic einen Börsenwert von 2.42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siltronic AG
Analysen zu Siltronic AG
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI fester -- DAX mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.