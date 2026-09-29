TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 5 Jahren gekostet

Am 29.09.2021 wurde das Siltronic-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 137.45 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Siltronic-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72.754 Siltronic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 71.85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’227.36 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 47.73 Prozent.

Zuletzt verbuchte Siltronic einen Börsenwert von 2.42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch