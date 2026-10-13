TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siltronic-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Siltronic-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Siltronic-Papier bei 55.90 EUR. Bei einem Siltronic-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.889 Siltronic-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 75.20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’345.26 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34.53 Prozent zugenommen.

Siltronic war somit zuletzt am Markt 2.61 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch