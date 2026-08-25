TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Siltronic-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Siltronic-Papiers betrug an diesem Tag 72.60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Siltronic-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.377 Siltronic-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.08.2026 113.09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 82.10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13.09 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Siltronic bezifferte sich zuletzt auf 2.77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch