TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sartorius vz-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 71.62 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Sartorius vz-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.963 Sartorius vz-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’263.06 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Anteils am 07.09.2026 auf 233.70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 226.31 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Sartorius vz einen Börsenwert von 14.51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch