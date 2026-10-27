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27.10.2026 10:02:08
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Sartorius vz eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Sartorius vz-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 549.20 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investierten, hätten nun 18.208 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’271.30 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Anteils am 26.10.2026 auf 289.50 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47.29 Prozent verringert.
Sartorius vz war somit zuletzt am Markt 17.74 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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