Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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15.09.2026 10:02:07
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Sartorius vz-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Sartorius vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sartorius vz-Papier bei 197.95 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sartorius vz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 50.518 Sartorius vz-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 14.09.2026 11’513.01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 227.90 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 15.13 Prozent.
Der Börsenwert von Sartorius vz belief sich jüngst auf 14.18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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