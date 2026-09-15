TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Sartorius vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sartorius vz-Papier bei 197.95 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sartorius vz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 50.518 Sartorius vz-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 14.09.2026 11’513.01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 227.90 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 15.13 Prozent.

Der Börsenwert von Sartorius vz belief sich jüngst auf 14.18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch