TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sartorius vz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Die Sartorius vz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 225.00 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investierten, hätten nun 4.444 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’303.56 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Papiers am 09.11.2026 auf 293.30 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 30.36 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sartorius vz einen Börsenwert von 18.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch