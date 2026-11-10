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|Profitables Sartorius vz-Investment?
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10.11.2026 10:02:07
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sartorius vz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Sartorius vz eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Sartorius vz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 225.00 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investierten, hätten nun 4.444 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’303.56 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Papiers am 09.11.2026 auf 293.30 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 30.36 Prozent.
Zuletzt verbuchte Sartorius vz einen Börsenwert von 18.16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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