TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sartorius vz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Sartorius vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sartorius vz-Papier bei 223.30 EUR. Wer vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hat, hat nun 44.783 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sartorius vz-Aktie auf 254.50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’397.22 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 13.97 Prozent vermehrt.

Am Markt war Sartorius vz jüngst 15.51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch