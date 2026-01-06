Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
|Profitables Sartorius vz-Investment?
|
06.01.2026 10:02:17
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sartorius vz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sartorius vz-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Sartorius vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sartorius vz-Papier bei 223.30 EUR. Wer vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hat, hat nun 44.783 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sartorius vz-Aktie auf 254.50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’397.22 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 13.97 Prozent vermehrt.
Am Markt war Sartorius vz jüngst 15.51 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
05.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX steigt am Montagmittag (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Sartorius vz-Aktie: Was Analysten von Sartorius vz erwarten (finanzen.net)
|
30.12.25
|TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
23.12.25
|TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
22.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|17.12.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
