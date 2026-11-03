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|Rentables Sartorius vz-Investment?
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03.11.2026 10:02:17
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sartorius vz-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Sartorius vz-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Sartorius vz-Anteile an diesem Tag bei 69.65 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.436 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (296.90 EUR), wäre die Investition nun 426.27 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 326.27 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Sartorius vz belief sich zuletzt auf 18.11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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