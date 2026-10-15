TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PVA TePla von vor 5 Jahren angefallen

Das PVA TePla-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 38.75 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die PVA TePla-Aktie investiert hat, hat nun 2.581 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 31.56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81.45 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -18.55 Prozent.

Zuletzt verbuchte PVA TePla einen Börsenwert von 631.07 Mio. Euro. Das PVA TePla-Papier wurde am 21.06.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des PVA TePla-Papiers lag beim Börsengang bei 10.70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch