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|PVA TePla-Investition im Blick
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12.11.2026 10:02:04
TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Verlust hätte eine PVA TePla-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in PVA TePla-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
PVA TePla-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 48.30 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PVA TePla-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20.704 PVA TePla-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 26.38 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 546.17 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 546.17 EUR, was einer negativen Performance von 45.38 Prozent entspricht.
PVA TePla erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 540.33 Mio. Euro. Das PVA TePla-Papier wurde am 21.06.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des PVA TePla-Papiers lag damals bei 10.70 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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