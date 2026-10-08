PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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08.10.2026 10:02:04
TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PVA TePla von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren PVA TePla-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde die PVA TePla-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die PVA TePla-Aktie bei 15.26 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in PVA TePla-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 655.308 PVA TePla-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PVA TePla-Papiers auf 34.02 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’293.58 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 122.94 Prozent gesteigert.
PVA TePla erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 733.42 Mio. Euro. Das Börsendebüt der PVA TePla-Aktie fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die PVA TePla-Aktie bei 10.70 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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