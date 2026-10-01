TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PVA TePla-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem PVA TePla-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26.90 EUR wert. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 37.175 PVA TePla-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 32.90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’223.05 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22.30 Prozent.

PVA TePla wurde jüngst mit einem Börsenwert von 655.94 Mio. Euro gelistet. Am 21.06.1999 fand der erste Handelstag des PVA TePla-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der PVA TePla-Aktie lag damals bei 10.70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch