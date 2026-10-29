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|PVA TePla-Investment im Blick
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29.10.2026 10:02:11
TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen PVA TePla-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 29.10.2025 wurde die PVA TePla-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der PVA TePla-Anteile betrug an diesem Tag 27.16 EUR. Bei einem PVA TePla-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 368.189 PVA TePla-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’413.84 EUR, da sich der Wert eines PVA TePla-Anteils am 28.10.2026 auf 31.00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14.14 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete PVA TePla eine Marktkapitalisierung von 642.26 Mio. Euro. Am 21.06.1999 wurden PVA TePla-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PVA TePla-Aktie auf 10.70 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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