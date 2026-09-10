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PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

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PVA TePla-Performance 10.09.2026 10:02:28

TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in PVA TePla-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

PVA TePla
28.32 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PVA TePla-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16.58 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60.314 PVA TePla-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 1’838.36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30.48 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 83.84 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von PVA TePla belief sich zuletzt auf 655.11 Mio. Euro. Der erste Handelstag der PVA TePla-Anteile an der Börse XETRA war der 21.06.1999. Ein PVA TePla-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 10.70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

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06.08.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’657.22 13.94 S4IBZU
Short 15’215.26 8.91 SDBWJU
SMI-Kurs: 13’808.99 10.09.2026 12:29:35
Long 13’231.10 19.44 S2BJ7U
Long 12’950.59 13.94 SXEBDU
Long 12’403.96 8.99 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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