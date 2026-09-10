PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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|PVA TePla-Performance
|
10.09.2026 10:02:28
TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in PVA TePla-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PVA TePla-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16.58 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60.314 PVA TePla-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 1’838.36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30.48 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 83.84 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla belief sich zuletzt auf 655.11 Mio. Euro. Der erste Handelstag der PVA TePla-Anteile an der Börse XETRA war der 21.06.1999. Ein PVA TePla-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 10.70 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu PVA TePla AG
|
10:02
|TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|XETRA-Handel SDAX am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu PVA TePla AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
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