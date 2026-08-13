PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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13.08.2026 10:02:20
TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in PVA TePla eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem PVA TePla-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren PVA TePla-Anteile 18.65 EUR wert. Bei einem PVA TePla-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.362 PVA TePla-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen PVA TePla-Papiere wären am 12.08.2026 170.83 EUR wert, da der Schlussstand 31.86 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 70.83 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla belief sich zuletzt auf 656.76 Mio. Euro. Die PVA TePla-Aktie ging am 21.06.1999 an die Börse XETRA. Das PVA TePla-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 10.70 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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