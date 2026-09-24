TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor 10 Jahren eingebracht

Die PVA TePla-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2.51 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die PVA TePla-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 39.841 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 31.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’247.01 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’147.01 Prozent gesteigert.

PVA TePla war somit zuletzt am Markt 647.23 Mio. Euro wert. Der PVA TePla-Börsengang fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines PVA TePla-Anteils lag damals bei 10.70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch