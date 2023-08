TecDAX-Titel PNE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes PNE-Investment eingefahren

Am 24.08.2022 wurde das PNE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16.98 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PNE-Aktie investiert, befänden sich nun 588.928 PNE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen PNE-Papiere wären am 23.08.2023 7’338.04 EUR wert, da der Schlussstand 12.46 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26.62 Prozent eingebüsst.

Alle PNE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 948.10 Mio. Euro. Die Erstnotiz des PNE-Anteils fand am 15.12.1998 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PNE-Papiers auf 10.65 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch