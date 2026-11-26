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26.11.2026 10:02:03
TecDAX-Titel Ottobock-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ottobock von vor einem Jahr gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ottobock-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ottobock-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Ottobock-Papier bei 73.85 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 135.410 Ottobock-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (39.60 EUR), wäre das Investment nun 5’362.22 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 46.38 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Ottobock eine Börsenbewertung in Höhe von 2.49 Mrd. Euro. Am 09.10.2025 wurden Ottobock-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Ottobock-Anteils auf 72.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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