OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
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24.09.2026 10:02:04
TecDAX-Titel OHB SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OHB SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in OHB SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 24.09.2025 wurde das OHB SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die OHB SE-Anteile bei 65.80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die OHB SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.198 Anteilen. Die gehaltenen OHB SE-Aktien wären am 23.09.2026 2’680.85 EUR wert, da der Schlussstand 176.40 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 168.09 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für OHB SE eine Börsenbewertung in Höhe von 3.53 Mrd. Euro. Die OHB SE-Aktie wurde am 13.03.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die OHB SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 10.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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