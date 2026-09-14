Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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14.09.2026 10:02:17
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Nordex-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde die Nordex-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Nordex-Aktie bei 22.75 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 43.956 Nordex-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (39.38 EUR), wäre das Investment nun 1’731.01 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 73.10 Prozent.
Nordex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.33 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Nordex-Papiers belief sich damals auf 9.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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