Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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07.09.2026 10:02:28
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Nordex-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 07.09.2021 wurden Nordex-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14.97 EUR. Bei einem Nordex-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.678 Nordex-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 36.76 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 245.48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 145.48 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Nordex zuletzt 8.71 Mrd. Euro wert. Am 02.04.2001 wurden Nordex-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Nordex-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 9.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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