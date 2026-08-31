Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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31.08.2026 10:02:22
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Nordex-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Nordex-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Nordex-Aktie bei 11.05 EUR. Bei einem Nordex-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 905.387 Nordex-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 34’857.40 EUR, da sich der Wert einer Nordex-Aktie am 28.08.2026 auf 38.50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 248.57 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Nordex betrug jüngst 9.12 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nordex-Aktie an der Börse XETRA war der 02.04.2001. Damals wurde der erste Kurs der Nordex-Aktie bei 9.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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