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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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Dividenden-Strategie 22.05.2026 10:03:07

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nemetschek SE-Anleger freuen

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nemetschek SE-Anleger freuen

Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende auszuschütten.

Nemetschek
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Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Titel Nemetschek SE am 21.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0.68 EUR je Aktie beschlossen. Damit wurde die Nemetschek SE-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 23.64 Prozent aufgestockt. Somit vergütet Nemetschek SE die Aktionäre insgesamt mit 63.49 Mio. EUR. Damit wurde die Nemetschek SE-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 14.52 Prozent erhöht.

Veränderung der Nemetschek SE-Dividendenrendite

Via XETRA beendete der Nemetschek SE-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 64.15 EUR. Der Nemetschek SE-Anteilsschein wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Nemetschek SE-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Der Nemetschek SE-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0.73 Prozent. Die Dividendenrendite vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0.59 Prozent betrug.

Reale Rendite vs. Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr reduzierte sich der Nemetschek SE-Aktienkurs via XETRA um 45.91 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -45.30 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Nemetschek SE

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 0.78 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1.20 Prozent zulegen.

Wichtigste Eckdaten von Nemetschek SE

Die Marktkapitalisierung des TecDAX-Unternehmens Nemetschek SE beträgt aktuell 7.530 Mrd. EUR. Das KGV von Nemetschek SE beträgt aktuell 49.33. Der Umsatz von Nemetschek SE belief sich in 2025 auf 1.191 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 1.88 EUR.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com
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