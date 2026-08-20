Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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20.08.2026 10:02:04
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Nemetschek SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Das Nemetschek SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Nemetschek SE-Aktie an diesem Tag bei 121.90 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nemetschek SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.820 Nemetschek SE-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 62.45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51.23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48.77 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Nemetschek SE belief sich jüngst auf 7.21 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Nemetschek SE-Anteils fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Nemetschek SE-Anteils lag damals bei 75.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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