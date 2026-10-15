TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nemetschek SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Nemetschek SE-Aktie bei 106.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Nemetschek SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 94.340 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 70.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’679.25 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33.21 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Nemetschek SE eine Börsenbewertung in Höhe von 8.24 Mrd. Euro. Am 10.03.1999 wurden Nemetschek SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Nemetschek SE-Papiers lag damals bei 75.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch