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29.10.2026 10:02:11
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nemetschek SE-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Nemetschek SE-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 99.20 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.081 Nemetschek SE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 735.38 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Anteils am 28.10.2026 auf 72.95 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 26.46 Prozent verkleinert.
Am Markt war Nemetschek SE jüngst 8.43 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Nemetschek SE-Anteils lag damals bei 75.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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