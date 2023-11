TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Nemetschek SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35.70 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 280.112 Nemetschek SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 22’700.28 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Anteils am 29.11.2023 auf 81.04 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 127.00 Prozent.

Nemetschek SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.20 Mrd. Euro. Die Nemetschek SE-Aktie wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Nemetschek SE-Aktie lag damals bei 75.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch