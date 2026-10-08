TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Nemetschek SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Nemetschek SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18.24 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54.835 Nemetschek SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nemetschek SE-Aktie auf 65.15 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’572.47 EUR wert. Mit einer Performance von +257.25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Nemetschek SE eine Marktkapitalisierung von 7.54 Mrd. Euro. Das Nemetschek SE-IPO fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Nemetschek SE-Papiers lag damals bei 75.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch