Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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10.09.2026 10:02:28
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Nemetschek SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nemetschek SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Nemetschek SE-Papier bei 17.79 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Nemetschek SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.620 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 339.45 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Anteils am 09.09.2026 auf 60.40 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 239.45 Prozent erhöht.
Nemetschek SE war somit zuletzt am Markt 7.11 Mrd. Euro wert. Am 10.03.1999 wurden Nemetschek SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nemetschek SE-Anteils auf 75.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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