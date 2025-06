TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Nemetschek SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 67.06 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14.912 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 124.20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’852.07 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 85.21 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nemetschek SE einen Börsenwert von 14.35 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Papiere fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Nemetschek SE-Anteilsschein bei 75.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch