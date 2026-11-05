TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Nemetschek SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18.19 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 549.853 Nemetschek SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Nemetschek SE-Papiere wären am 04.11.2026 41’623.89 EUR wert, da der Schlussstand 75.70 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 316.24 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Nemetschek SE eine Börsenbewertung in Höhe von 8.48 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Das Nemetschek SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 75.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch