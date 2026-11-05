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|Nemetschek SE-Investment im Blick
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05.11.2026 10:02:01
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Nemetschek SE-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Nemetschek SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18.19 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 549.853 Nemetschek SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Nemetschek SE-Papiere wären am 04.11.2026 41’623.89 EUR wert, da der Schlussstand 75.70 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 316.24 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Nemetschek SE eine Börsenbewertung in Höhe von 8.48 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Das Nemetschek SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 75.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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