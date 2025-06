TecDAX-Titel Kontron-Aktie: Über diese Dividende können sich Kontron-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Titel Kontron am 11.06.2025 wurde für das Jahr 2024 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0.60 EUR beschlossen. Damit wurde die Kontron-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 20.00 Prozent aufgebessert. Somit zahlt Kontron insgesamt 30.83 Mio. EUR an Aktionäre aus. So dezimierte sich die Kontron- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 51.37 Prozent.

Veränderung der Kontron-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Kontron-Anteilsschein via XETRA bei einem Wert von 24.62 EUR aus dem Geschäft. Die Kontron-Aktie wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Kontron-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Kontron-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Die Kontron-Dividendenrendite für 2024 beträgt 3.08 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2.33 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Kontron-Aktienkurs via XETRA 10.70 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 82.15 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Kontron

Für 2025 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0.71 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2.92 Prozent sinken.

Kontron-Basisinformationen

Kontron ist ein TecDAX-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 1.566 Mrd. EUR. Das Kontron-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 13.21. Im Jahr 2024 erzielte Kontron einen Umsatz von 1.685 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 1.47 EUR.

Redaktion finanzen.ch