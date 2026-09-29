TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kontron von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Kontron-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Kontron-Aktie betrug an diesem Tag 18.34 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 545.256 Kontron-Papiere. Die gehaltenen Kontron-Papiere wären am 28.09.2026 11’014.18 EUR wert, da der Schlussstand 20.20 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +10.14 Prozent.

Kontron war somit zuletzt am Markt 1.24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch