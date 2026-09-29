Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kontron-Anlage im Blick
|
29.09.2026 10:02:12
TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kontron von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kontron-Aktie Anlegern gebracht.
Das Kontron-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Kontron-Aktie betrug an diesem Tag 18.34 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 545.256 Kontron-Papiere. Die gehaltenen Kontron-Papiere wären am 28.09.2026 11’014.18 EUR wert, da der Schlussstand 20.20 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +10.14 Prozent.
Kontron war somit zuletzt am Markt 1.24 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kontron
|
23.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kontron von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Handel in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
15.09.26
|TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Kontron
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI fester -- DAX mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.