Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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01.09.2026 10:02:33
TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kontron von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Kontron-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Das Kontron-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19.90 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50.251 Kontron-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Kontron-Papiers auf 21.90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’100.50 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 10.05 Prozent vermehrt.
Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1.43 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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