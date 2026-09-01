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Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5

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Kontron-Anlage im Blick 01.09.2026 10:02:33

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kontron von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kontron von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Kontron-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Kontron
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Das Kontron-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19.90 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50.251 Kontron-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Kontron-Papiers auf 21.90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’100.50 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 10.05 Prozent vermehrt.

Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1.43 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Kontron AG
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