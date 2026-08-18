TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Kontron-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8.60 EUR. Bei einem Kontron-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’162.656 Kontron-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 22.16 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25’764.45 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 157.64 Prozent zugenommen.

Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1.41 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch