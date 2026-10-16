JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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16.10.2026 10:02:18
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in JENOPTIK-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
JENOPTIK-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19.89 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5.028 JENOPTIK-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (36.98 EUR), wäre die Investition nun 185.92 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 85.92 Prozent.
JENOPTIK war somit zuletzt am Markt 2.23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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