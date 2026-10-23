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|Rentabler JENOPTIK-Einstieg?
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23.10.2026 10:02:13
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
JENOPTIK-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die JENOPTIK-Aktie an diesem Tag bei 20.38 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 49.068 JENOPTIK-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 38.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’879.29 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 87.93 Prozent erhöht.
JENOPTIK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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