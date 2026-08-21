JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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21.08.2026 10:02:26
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren JENOPTIK-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden JENOPTIK-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17.54 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, hätte er nun 57.013 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.08.2026 2’193.84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38.48 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 119.38 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte JENOPTIK einen Börsenwert von 2.22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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